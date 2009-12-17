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Кэшбэк-герои
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Пройди все испытания и получи еще 1%
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11%
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Опыт
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Испытания и награды
Прохождение каждого испытания прибавляет к твоему кэшбэку 0.1%. Минимальный размер ставки - 500 рублей.
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Шикарная новость — у нас прокачался кэшбэк!
В отличие от кэшбэков других букмекеров, наш кэшбэк – это живые деньги, которые можно снимать и тратить.
Наш кэшбэк настолько живой, что в твоём личном кабинете заведётся живое существо – кэшбэк-герой!
По мере того, как твой кэшбэк будет расти, кэшбэк-герой тоже будет становиться всё круче и круче.
Раз в месяц кэшбэк обнуляется
Кэшбэк-герой отправляется на покой в галерею «Кэшбэк-герои прошлого». Но это не страшно, потому что ты можешь выбрать и прокачать нового кэшбэк-героя.
Два способа увеличить кэшбэк и прокачать своего кэшбэк-героя
1. Делать ставки. Чем больше денег ты ставишь в течение месяца, тем больше кэшбэк и круче кэшбэк-герой.
Два способа увеличить кэшбэк и прокачать своего кэшбэк-героя
2. Проходить испытания (о них ты можешь прочитать в разделе «Испытания и награды»). С прохождением каждого испытания твой кэшбэк увеличится на 0,1%. Если выполнить их все, твой кэшбэк увеличится на 1% и сохранится на следующий месяц со всей своей прокачкой.
И последний момент...
Если ты не успеешь выбрать кэшбэк-героя в начале месяца, им автоматически станет Кэшбук. Но ты сможешь заменить его на любого другого кэшбэк-героя.
Это всё, что нужно знать про наш кэшбэк!
Если у тебя остались вопросы — задавай их нашей службе поддержки или читай подсказки на сайте.
выбрать героя
Твой кэшбэк-герой умер
Кэшбэк-герой отправился на покой в галерею «Кэшбэк-герои прошлого». Но это не страшно, потому что ты можешь выбрать и прокачать нового кэшбэк-героя.
Процент кэшбэка определяется исходя из суммы оборота (опыта) по всем сделанным ставкам за месяц. Чем больше опыт, тем выше процент. У нас есть целых 8 (восемь) «опытных» уровней, каждому из которых присвоен свой процент.

Опыт за экспрессы считается следующим образом: сумма ставки умножается на 1,5. Ставь экспрессы, и опыт будет расти гораздо быстрее!
Делай ставки, набирайся опыта, и твой кэшбэк-герой будет расти, а вместе с ним и количество живых денег в конце месяца.

При прохождении всех уровней и испытаний у тебя есть возможность получить 11% кэшбэка.
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Пройди испытание, чтобы получить эту награду.
Пройди девять испытаний, чтобы получить эту награду.
Общая механика
Первого числа каждого месяца ты будешь получать Самый живой кэшбэк. В отличие от других букмекеров, наш кэшбэк – это живые деньги. Не виртуальные, не фрибеты, не баллы и прочие фантики. Наши деньги можно снимать и тратить.
Внимание! Кэшбэк выплачивается как процент от суммы проигрыша за прошедший месяц.
  • Процент кэшбэка определяется исходя из суммы оборота (опыта) по всем сделанным ставкам за месяц. Чем больше опыт, тем выше процент. У нас есть целых 8 (восемь) «опытных» уровней, каждому из которых присвоен свой процент;
  • Опыт за экспрессы считается следующим образом: сумма ставки умножается на 1,5. Ставь экспрессы, и опыт будет расти гораздо быстрее!
  • По окончании месяца, после получения денег, уровень кэшбэка обнуляется;
  • А еще у нас есть герои, которых ты можешь «теннисировать», прокачивать и любить;
  • Делай ставки, набирайся опыта, и твой кэшбэк-герой будет расти, а вместе с ним и количество живых денег в конце месяца;
  • Проходи испытания и получай награды. За каждое выполненное испытание процент твоего кэшбэка будет увеличиваться на 0,1%;
  • Минимальный размер ставки для прохождения испытания — 500 рублей;
  • В конце каждого месяца кэшбэк-герой «умирает», но ты можешь его спасти. Пройди 9 испытаний и получи в награду дополнительную жизнь. Это продлит доброе здравие твоего кэшбэк-героя еще на один месяц.
  • На второй месяц кэшбэк-герой уже не нуждается в наградах (он уже всем все доказал), он продолжает обрастать опытом и зарабатывать тебе деньги.
Данная акция является бонусной. В случае выявления злоупотреблений, допущенных игроком при использовании бонусных программ, БК оставляет за собой право отключить игроку бонусную программу (в том числе и кэшбэк), из суммы бонусов компенсировать комиссии платежных систем, а также бонусы за регистрацию.
Целых 8 уровней прокачки кэшбэка
При достижении нового уровня по обороту ставок процент кэшбэка увеличивается:
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20K
50K
100K
10М
20М
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3%
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