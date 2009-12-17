Шикарная новость — у нас прокачался кэшбэк! В отличие от кэшбэков других букмекеров, наш кэшбэк – это живые деньги, которые можно снимать и тратить.

Наш кэшбэк настолько живой, что в твоём личном кабинете заведётся живое существо – кэшбэк-герой! По мере того, как твой кэшбэк будет расти, кэшбэк-герой тоже будет становиться всё круче и круче.

Раз в месяц кэшбэк обнуляется Кэшбэк-герой отправляется на покой в галерею «Кэшбэк-герои прошлого». Но это не страшно, потому что ты можешь выбрать и прокачать нового кэшбэк-героя.

Два способа увеличить кэшбэк и прокачать своего кэшбэк-героя 1. Делать ставки. Чем больше денег ты ставишь в течение месяца, тем больше кэшбэк и круче кэшбэк-герой.

Два способа увеличить кэшбэк и прокачать своего кэшбэк-героя 2. Проходить испытания (о них ты можешь прочитать в разделе «Испытания и награды»). С прохождением каждого испытания твой кэшбэк увеличится на 0,1%. Если выполнить их все, твой кэшбэк увеличится на 1% и сохранится на следующий месяц со всей своей прокачкой.

И последний момент... Если ты не успеешь выбрать кэшбэк-героя в начале месяца, им автоматически станет Кэшбук. Но ты сможешь заменить его на любого другого кэшбэк-героя.