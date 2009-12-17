Шикарная новость — у нас прокачался кэшбэк!
В отличие от кэшбэков других букмекеров, наш кэшбэк – это живые деньги,
которые можно
снимать и тратить.
Наш кэшбэк настолько живой, что в твоём личном кабинете заведётся живое существо –
кэшбэк-герой!
По мере того, как твой кэшбэк будет расти, кэшбэк-герой тоже будет становиться всё круче
и круче.
Раз в месяц кэшбэк обнуляется
Кэшбэк-герой отправляется на покой в галерею «Кэшбэк-герои прошлого». Но это
не страшно,
потому что ты можешь выбрать и прокачать нового кэшбэк-героя.
Два способа увеличить кэшбэк и прокачать своего кэшбэк-героя
1. Делать ставки. Чем больше денег ты ставишь в течение месяца,
тем больше кэшбэк и круче кэшбэк-герой.
Два способа увеличить кэшбэк и прокачать своего кэшбэк-героя
2. Проходить испытания (о них ты можешь прочитать в разделе «Испытания
и награды»).
С прохождением каждого испытания твой кэшбэк увеличится на 0,1%.
Если выполнить их все, твой кэшбэк увеличится на 1% и сохранится на следующий
месяц со всей своей прокачкой.
И последний момент...
Если ты не успеешь выбрать кэшбэк-героя в начале месяца, им автоматически
станет Кэшбук.
Но ты сможешь заменить его на любого другого кэшбэк-героя.
Это всё, что нужно знать про наш кэшбэк!
Если у тебя остались вопросы — задавай их нашей службе поддержки
или читай подсказки на сайте.